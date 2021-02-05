النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في عام

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لأعلى مستوياتها في عام، لتواصل تسجيل مكاسب قوية بفضل مؤشرات على نمو اقتصادي في الولايات المتحدة واستمرار تعهد منتجين بكبح إمدادات الخام.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.5 بالمئة إلى 59.12 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغت مستوى مرتفعا عند 59.41 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ 20 فبراير من العام الماضي. ويمضي "برنت" على مسار الارتفاع 6 بالمئة في الأسبوع الجاري.

وزادت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.5 بالمئة إلى 56.52 دولار للبرميل، بعد أن لامست المستوى المرتفع البالغ 56.84 دولار، وهو أعلى مستوياتها منذ 22 يناير من العام الماضي. ويتجه الخام القياسي لتحقيق مكسب أسبوعي 8 بالمئة.

وقالت فاندانا هاري، محللة الطاقة لدى "فاندا إنسايتس": إن "زيادة الثقة في تحسن الاقتصاد والتعافي الوشيك للطلب على النفط حافزان كبيران للخام. في الوقت الحالي، يعزز الشح المتزامن للإمدادات، بسبب التخفيضات السعودية الإضافية، الأجواء المواتية، ربما يكون برنت في طريقه صوب المستوى المهم البالغ 60 دولارا".

المصدر: رويترز