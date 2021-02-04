وكالة تكشف عن أسعار النفط السعودي لشهر مارس

ذكرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، أن شركة "أرامكو" السعودية أبقت على سعر خامها لشهر مارس المقبل للعملاء في آسيا دون تغير، مقارنة بشهر فبراير الجاري.

إلا أن الوكالة أشارت إلى أن الشركة السعودية رفعت سعر برميل نفطها بواقع 10 سنتات للعملاء في الولايات المتحدة، وبواقع 1.3 دولار للعملاء في أوروبا.

وأصبح بذلك سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للعملاء بشمال غرب أوروبا بخصم 0.50 دولار للبرميل عن "برنت" في بورصة إنتركونتننتال، وبعلاوة 0.85 دولار للبرميل فوق سعر مؤشر "أرغوس" للخامات العالية الكبريت للعملاء في الولايات المتحدة.

المصدر: بلومبرغ