فرنسا تؤكد أنها لن تضغط على ألمانيا بشأن خياراتها بمشروع "السيل الشمالي -2"

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، أن باريس لن تضغط على برلين بشأن خياراتها في ما يتعلق بمشروع "السيل الشمالي -2".

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وحول ما إذا كانت فرنسا تمارس ضغوطا على ألمانيا لإلغاء المشروع بعد أن سجنت روسيا المعارض، أليكسي نافالني، أشار لو دريان إلى أن مشروع "السيل الشمالي -2" يتعلق بمسألة استقلال الطاقة، وهذه المواضيع لا ينبغي الخلط بينها".

وأكدت برلين، يوم الاثنين الماضي، موقفها الثابت والداعم لمشروع "السيل الشمالي-2"، وهو مشروع لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برجر، في مؤتمر صحفي، إن بعض حكومات الاتحاد الأوروبي اقترحت في وقت سابق إدراج "السيل الشمالي-2" في مناقشة العقوبات ضد روسيا، لكن موقف برلين لم يتغير من المشروع.

وجاء تصريح المسؤول الألماني ردا على سؤال حول الموقف الفرنسي من المشروع، وفي وقت سابق دعت باريس ألمانيا للتخلي عن "السيل الشمالي-2".

المصدر: "رويترز" + "نوفوستي"