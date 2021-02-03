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الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين

مال وأعمال

الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين
Reuters
صورة تعبيرية
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سجل الدولار أعلى مستوى في شهرين تقريبا مقابل اليورو اليوم الأربعاء، إذ يوجه المستثمرون انتباههم إلى الفارق الآخذ في الاتساع بين التعافي في الولايات المتحدة وأوروبا من الجائحة.

وتعزز هذا الرأي بفضل تحركات في واشنطن صوب تسريع المزيد من الإنفاق التحفيزي ما يتباين مع تمديد إجراءات العزل العام في أوروبا وتوقعات بتراجع نمو منطقة اليورو في الربع الجاري.

واستقر مؤشر الدولار الأوسع نطاقا تقريبا عند 91.046 نقطة، بعد أن زاد لأعلى مستوى في شهرين عند 91.283 نقطة في الجلسة السابقة.

ويأتي تقدم الدولار على الرغم من ارتفاع الأسهم في ظل تحسن المعنويات تجاه المخاطرة، مما يمثل تحديا للارتباط العكسي التاريخي بين اتجاهي العملة الأمريكية والأسهم.

المصدر: رويترز

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