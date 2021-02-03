"أمازون" تحقق 125.6 مليار دولار في الربع الأخير من 2020

أظهرت تقارير شركة "أمازون" الأمريكية أنها حققت إيرادات بلغت 125.6 مليار دولار في الربع الأخير من 2020.

وتشير التقارير إلى أن إيرادات الشركة في 3 أشهر تجاوزت الـ100 مليار دولار لأول مرة، وازدادت بنسبة 44% بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2019، حيث بلغت إيراداتها 87.4 مليار دولار.

وفاقت إيرادات "أمازون" في الربع الأخير من 2020 توقعات المحللين الذين رجحوا أن تسجل 119 مليار دولار.

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وفي عام 2020 إجمالا ارتفعت إيرادات "أمازون" بنسبة 38% عن العام السابق، وبلغت 386.1 مليار دولار مقابل 280.5 مليار في 2019.

وبلغت الأرباح في الربع الأخير من 2020 نحو 7.2 مليار دولار، أو 14.09 دولار للسهم الواحد، وخلال عام 2020 إجمالا 21.3 مليار دولار.

يذكر أن "أمازون" التي أسسها رجل الأعمال جيف بيزوس في 1994، هي أكبر شركة للتسوق عبر الإنترنت في العالم، ويقدر رأسمالها بحوالي 1.69 تريليون دولار.

المصدر: نوفوستي