الخزانة الأمريكية ترفض الإفراج عن أموال رجل أعمال روسي ولا حتى لأغراض خيرية

تم الحجز على أكثر من 1.5 مليار دولار في حسابات أجنبية تعود لرجل الأعمال الروسي ومؤسس مجموعة شركات "رينوفا" فيكتور فيكسيلبيرغ بعد إدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية.

وجاء ذلك وفقا لحديث رجل الأعمال الروسي في مقابلة مع جريدة "فوربس" الأمريكية.

وأوضح فيكسيلبيرغ أنه يمكن استخدام الأموال المجمدة فقط بإذن من وزارة الخزانة الأمريكية، لكنها لا تعطي موافقة مهما كان الغرض من استخدام الأموال.

وأشار رجل الأعمال الروسي إلى أنه لم يتم السماح باستخدام هذه الأموال لأغراض خيرية، مثل مكافحة جائحة كورونا، على الرغم من أنه تم التقدم بطلب للحصول على مبالغ صغيرة، بضعة ملايين من الدولارات.

ولفت إلى أن مشروعات أجنبية وروسية تأثرت بعد تجميد الأموال، فضلا عن أن "رينوفا" تدعم عددا من المسارح والمؤسسات الخيرية، إذ تم قطع التمويل عنها بعد فرض العقوبات الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في شهر أبريل 2018 حزمة من العقوبات على روسيا، في إطارها تم إدراج رجل الأعمال الروسي فيكتور فيكسيلبيرغ والمجموعة التي يمتلكها "رينوفا" ضمن قائمة العقوبات.

ويحظر على المواطنين والشركات الأمريكية القيام بأي عمل مع أشخاص مدرجين في القائمة، وأي كيان يتعامل مع الأشخاص أو الشركات المدرجة في قائمة العقوبات معرض لخطر العقوبات الأمريكية الثانوية.

المصدر: finanz.ru