الفضة ترتفع إلى ذروة 6 أشهر

ارتفعت أسعار الفضة، اليوم الاثنين، لتصعد بنحو 7.4 بالمئة إلى قرب ذروة 6 أشهر بعد أن دعت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي المستثمرين الأفراد لإغراق السوق.

وبلغت الفضة في المعاملات الفورية أعلى مستوياتها منذ 11 أغسطس الماضي عند 28.99 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت 5.3 بالمئة إلى 28.44 دولار بحلول الساعة 04:51 بتوقيت غرينتش.

وزادت الفضة، وهي أصل ملاذ آمن ومعدن صناعي، نحو 15 بالمئة منذ يوم الخميس، حين بدأ تداول منشورات على موقع "ريديت" تدعو المستثمرين الأفراد إلى شراء أسهم شركات تعدين الفضة وصناديق المؤشرات المتداولة لها.

وقال المدير العام لدى "غولد سيلفر سنترال" برايان لان: "هذا هو رد فعل آسيا" على فورة شراء الأفراد، مضيفا أن الكثير من المستثمرين يرغبون في الاستفادة من الوضع.

وعقب مكاسب الفضة، صعد الذهب 0.8 بالمئة إلى 1860.76 دولار للأونصة، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1863.40 دولار للأونصة.

المصدر: رويترز