ليبيا أكبر وجهة للسيارات الكورية المستعملة عبر ميناء إنتشون

أعلنت مؤسسة كوريا الجنوبية لإدارة ميناء إنتشون، أن شحنات السيارات المستعملة الكورية عبر هذا الميناء، بلغت 346,680 وحدة العام الماضي، أي أقل بنسبة 17.5% مما كان عليه عام 2019.

وكانت ليبيا أكبر وجهة للسيارات المستعملة الكورية عبر ميناء إنتشون، الواقع غرب سيئول، وسجلت 102 ألف وحدة، تلاها اليمن (39 ألف وحدة) والأردن (26 ألف وحدة) وغانا (17 ألف وحدة) وسلطنة عمان (16 ألف وحدة) وكمبوديا (13 ألف وحدة).

وترى مصادر في صناعة السيارات المستعملة، أن شحنات السيارات المستعملة إلى منطقة الشرق الأوسط التي تعد أكبر منطقة مستوردة للسيارات المستعملة الكورية عبر ميناء إنتشون، شهدت تراجعا على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض إجمالي شحنات السيارات المستعملة العام الماضي.

وأضافت هذه المصادر أن صادرات السيارات المستعملة إلى الشرق الأوسط تشهد انتعاشا تدريجيا منذ النصف الثاني من العام الماضي.

المصدر: يونهاب