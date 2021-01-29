إطلاق "كروز السعودية"

أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي أمس شركة "كروز السعودية"، التي تهدف لتأسيس قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة، وتعزيز جهودها لتصبح وجهة سياحية للرحلات البحرية الدولية.

ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، وستشكل "كروز السعودية" جسرا استراتيجيا بين العمليات البحرية والبرية وعمليات الموانئ السياحية المزمع تطويرها في العديد من المدن السعودية، لتضمن تقديم تجربة سياحية متكاملة تتماشى مع أهداف قطاع السياحة في المملكة.

وتعمل "كروز السعودية" على تطوير الوجهات السياحية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بهدف تطوير مسارات للرحلات، وتوفير تجربة استثنائية لضيوف المملكة، وفرصة لاكتشاف التراث والثقافة السعودية، بما يضمن المحافظة على البيئة وحماية المقدرات الطبيعية.

ويأتي إطلاق الشركة تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025، التي تركز على إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة، لتعزيز الجهود التي تبذلها المملكة لتنويع مصادر العائدات بعيدا عن النفط.

المصدر: عكاظ