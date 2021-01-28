سعر أونصة الفضة يقفز بنحو 5% والذهب بنسبة 1%

قفز سعر أونصة الفضة في العقود الفورية اليوم الخميس، بنسبة 5%، كذلك صعد سعر أونصة الذهب في نفس العقود بنسبة 1%.

وبحلول الساعة 17:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 4.51% إلى 26.54 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية للفضة بنسبة 5.44% إلى 26.64 دولار للأونصة.

كذلك صعدت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.63% إلى 1860.60 دولار للأونصة، أما العقود الفورية للمعدن النفيس فقد صعدت بنسبة 0.90% إلى 1860.44 دولار للأونصة.

المصدر: بلومبرغ