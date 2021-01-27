بعد كلمات لإيلون ماسك.. سهم إحدى الشركات يقفز عاليا

بضع كلمات من رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، دفعت سهم شركة Etsy، وهي عبارة عن موقع متخصص في بيع الحرف اليدوية والسلع المنزلية، للارتفاع بنحو ملحوظ.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن سهم شركة Etsy ارتفع خلال تعاملات أمس بنحو 8.6% إلى 227.4 دولار، مسجلا مستوى قياسيا بعد تغريدة لإيلون ماسك أعرب فيها عن إعجابه بهذه الشركة.

وقال رجل الأعمال الأمريكي في تغريدة: "أنا أحب Etsy نوعا ما"، واتضح فيما بعد أن ماسك "اشترى من هذه الشركة قبعة صوفية منسوجة يدويا لكلبه".

I kinda love Etsy — Elon Musk (@elonmusk) January 26, 2021

المصدر: بلومبرغ