الدنمارك.. مزارعون يجنون المليارات بعد إعدام قطعان من حيوان المنك

وافق البرلمان الدنماركي أمس الاثنين على دفع تعويضات لأصحاب مزارع تربية حيوانات المنك، بعد إعدام قطعان منها في نوفمبر الماضي بأمر من الحكومة، لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة Ritzaus Bureau فإن البرلمان وافق على مدفوعات للمزارعين بقيمة 15.6 - 18.8 مليار كرون (2.55 مليار دولار - 3.07 مليار دولار).

وعلق القائم بأعمال وزير المالية الدنماركي، مورتن بودسكوف، على ذلك قائلا، إن الاتفاق الذي توصل إليه أعضاء البرلمان ينص على تعويض عادل ومعقول، حتى يتمكن مربو حيوان المنك من المضي قدما في أعمالهم.

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وسيحصل مربو المنك على تعويضات عن الحيوانات التي تم إعدامها في 2020، وعن الأرباح التي خسروها، إذ تتم تربية حيوان المنك لبيع فرائه، كذلك سيتم دفع تعويضات للأنشطة الصناعية المرتبطة بتربية حيوان المنك، والتي تعرضت لخسائر أيضا.

وفي 4 نوفمبر الماضي قررت الحكومة الدنماركية إعدام قطعان حيوان المنك، والبالغ عددها 17 مليون، بسبب مخاوف من إصابة الإنسان بفيروس كورونا المتحول.

وفي نهاية العام الماضي، أصدرت الحكومة الدنماركية قرارا يحظر تكاثر حيوان المنك حتى 31 ديسمبر 2021.

المصدر: تاس