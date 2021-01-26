الذهب يصعد بفضل آمال التحفيز الأمريكي

ارتفع الذهب اليوم، إذ تعززت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط في مواجهة التضخم بفضل توقعات بتمرير حزمة تحفيز أمريكية كبيرة في نهاية المطاف، على الرغم من أن الدولار القوي كبح المكاسب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1856.33 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:49 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة أيضا إلى 1856.80 دولار للأونصة.

وقال تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي إن الديمقراطيين قد يحاولون تمرير معظم مشروع قانون مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، باستخدام مناورة إجرائية لتفادي عرقلة الجمهوريين للمشروع.

من جهته قال ستيفن إينس، كبير إستراتيجي السوق العالمية لدى "أكسي" للخدمات المالية: "إذا حصلنا على التحفيز، يستطيع الذهب اختراق مستوى 1900 دولار. كلما تم تنفيذ الحزمة بشكل أسرع، كان ذلك أمرا مواتيا للذهب على نحو أكبر. سواء كانت العملية سلسلة أم لا، السوق لا تهتم".

المصدر: رويترز