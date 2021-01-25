سهم شركة روسية يقفز بعد تصريحات لبوتين

ارتفع سهم شركة النبيذ الروسية "أبراو ديورسو"، اليوم الاثنين بأكثر من 10% بعد تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة "تاس" عن بيانات بورصة موسكو أن سهم "أبراو ديورسو" ارتفع بنسبة 10.83%، بحلول 15:56 بتوقيت موسكو، إلى 220 روبلا للسهم.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اهتمامه بصناعة النبيذ كمجال أعمال، ولم يستبعد أنه بعد نهاية مسيرته الرئاسية سيذهب للعمل كمستشار قانوني في هذا المجال.

المصدر: "تاس"