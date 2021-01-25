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مصر تقرر استئناف أنشطة الشحن والملاحة البحرية مع قطر

مال وأعمال

مصر تقرر استئناف أنشطة الشحن والملاحة البحرية مع قطر
Reuters
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قررت وزارة النقل المصرية استئناف أنشطة الشحن والملاحة البحرية بين مصر وقطر في ضوء الالتزامات المتبادلة بين البلدين وعودة العلاقات بينهما.

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وجاء القرار بموجب البيان الصادر عن قمة العلا في المملكة العربية السعودية يوم 5 يناير الجاري، وما تضمنه من التزام جميع الأطراف الموقعة بفتح جميع المنافذ البحرية والبرية والجوية والتأكيد على اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة من الجهات الأمنية الوطنية المصرية المعنية.

وبحسب خطاب صادر من رئيس قطاع النقل البحري بمصر، رضا إسماعيل، أكد موافقة وزارة الخارجية على استئناف حركة الملاحة بين الموانئ المصرية والقطرية.

يذكر أن سلطة الطيران المدني المصرية قررت في يناير الجاري رفع الحظر الجوي الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر، وفتح المجال الجوي، واستئناف الرحلات، بعد توقفها 3 سنوات.

المصدر: المال

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