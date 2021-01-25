انخفاض قيمة واردات الأردن من النفط بنحو 50%

انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 48.5% خلال الشهورالـ 11 الأولى من العام الماضي إلى 1.11 مليار دينار (1.56 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2019.

وجاء ذلك بحسب بيانات صدرت اليوم الاثنين عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن.

وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية نوفمبر 2019 نحو 2.16 مليار دينار.

ويشار إلى أن الأردن يستورد أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.

المصدر: رويترز