روسيا تستأنف الرحلات السياحية مع قطر

أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، بأن استئناف رحلات الطيران بين روسيا وقطر سيؤثر أيضا على تدفق السياح من روسيا إلى هذا البلد الخليجي العربي.

وقال بوغدانوف للصحفيين اليوم، إن "استئناف الطيران مع الدوحة، والذي سيتم قريبا، سيؤثر على رحلات السياح من روسيا إلى قطر".

وأضاف للصحفيين قائلا، إن "استئناف الحركة الجوية مهم جدا للعلاقات الثنائية بين روسيا وقطر، ومهم لتنفيذ المشاريع المشتركة، ناهيك عن الاستعدادات لكأس العالم التي ستقام (في قطر) العام المقبل، هناك الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها في إطار اتصالاتنا الثنائية وعلاقاتنا مع هذا البلد".

وفي وقت سابق قررت السلطات الروسية استئناف حركة الطيران مع كل فيتنام والهند وفنلندا وقطر، اعتبارا من 27 يناير الجاري. ومن المخطط تنفيذ رحلتين أو ثلاث أسبوعيا بين العاصمة الروسية موسكو والدوحة.

وقالت اللجنة الروسية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، إن القرار اتخذ انطلاقا من الوضع الوبائي في الدول المذكورة.

المصدر: تاس + نوفوستي