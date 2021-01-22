مصر تطلق مبادرة جديدة لدعم السياحة والطيران

بدأت الحكومة المصرية اليوم الجمعة، في تطبيق تخفيضات على سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران، في خطوة تهدف لتقديم دعم لقطاع السياحة وتحفيز الطيران في مصر.

ووفقا لبيان صدر اليوم فإن التخفيضات ستصل إلى 15 سنتا للغالون الواحد وستستمر حتى نهاية العام الجاري.

وتم الاتفاق على التخفيضات خلال اجتماع جرى مؤخرا ضم وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، ووزير السياحة والآثار، خالد العنانى، ووزير الطيران المدنى، محمد منار عنبة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الموضوعات لدعم القطاع السياحى وتحفيز الطيران في مصر، وذلك فى ضوء التنسيق المستمر والتعاون الكامل بين الوزارات الثلاث لدعم هذه الأنشطة الحيوية.

وصرح وزير البترول والثروة المعدنية المصري بأن هذه المبادرة الجديدة تهدف إلى دعم قطاع السياحة وتحفيز الطيران والمساهمة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على هذين القطاعين الحيويين.

من جانبه أشاد وزير السياحة والآثار المصري بهذه المبادرة، التي تساهم بشكل إيجابي في زيادة الحركة السياحية إلى مصر من خلال تحفيز الشركات العالمية لزيادة عدد رحلاتها للمقاصد السياحية المصرية.

بدوره قال وزير الطيران المصري إن قطاع البترول من القطاعات السباقة التي تدعم باستمرار حركة الطيران من خلال المبادرات، فضلا عن دوره الهام في توفير وقود الطيران في جميع المطارات المصرية، لافتا إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا بين القطاعات الثلاثة.

المصدر: RT