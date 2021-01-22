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خبير يوضح سبب هبوط عملة "البيتكوين" الأخير

مال وأعمال

خبير يوضح سبب هبوط عملة
Reuters
صورة تعبيرية
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كشف خبير عن السبب وراء الهبوط الأخير لـ"بيتكوين"، العملة الأكثر شهرة في العالم، والذي كانت قد شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأشهر الماضية.

وقال غليب كوستاريف، مدير Binance، التي تعد أكبر بورصة من حيث حجم تداول العملات المشفرة في روسيا، إن الانخفاض في سعر عملة "البيتكوين" يرجع على الأرجح إلى إقبال كبار المستثمرين على البيع لجني الأرباح.

وكانت عملة "البيتكوين" قد انخفضت اليوم الجمعة دون مستوى الـ30 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ 5 يناير الجاري.

وتتجه عملة "البيتكوين" اليوم صوب تسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي منذ سبتمبر 2020، إذ أدت المخاوف بشأن التنظيم وارتفاعها الزائد إلى تراجعها عن مستويات قياسية مرتفعة بلغتها مؤخرا.

المصدر: نوفوستي

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