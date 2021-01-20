"تسلا" تتنبأ بالمشاكل مع غزو آسيا

توقعت شركات الملياردير الأمريكي إيلون موسك "تسلا" بروز مشاكل تتعلق بالطلب على سياراتها الكهربائية، التي قد تكون باهظة الثمن بالنسبة للسكان في الهند.

وأشارت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إلى أن موسك أعلن عن إجرائه محادثات مع مسؤولين هنود لفتح مكتب وصالة عرض ومركز أبحاث ومصنع في الهند في يناير 2021.

وذكرت مصادر مطلعة وخبراء، أن سعر السيارة الكهربائية من طراز "تسلا الجيل الثالث" الأساسي المصنوع في الصين يبدأ تقريبا من 41 ألف دولار.

وفي الوقت ذاته، يأتي حوالي 75% من جميع مبيعات السيارات في الهند من طرازات تكلف 10 آلاف دولار أو أقل.

وتمثل السيارات الكهربائية حصة صغيرة جدا من السوق الهندية بنسبة أقل من واحد بالمئة من المبيعات السنوية لجميع المركبات.

المصدر: "بلومبيرغ" + "لينتا.رو"