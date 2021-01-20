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بورصة موسكو والروبل في المنطقة الخضراء

مال وأعمال

بورصة موسكو والروبل في المنطقة الخضراء
Reuters
صورة تعبيرية
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ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، كذلك صعد الروبل الروسي أمام الدولار واليورو، وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وصعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX، بحلول الساعة 14:36 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.79% إلى 3470.34 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.06% إلى 1485.92 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي سوق العملات، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 11 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 75.57 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 16 كوبيكا إلى 89.19 روبل.

المصدر: RT

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