صحيفة: قيادي بالحزب الحاكم في تركيا يعلن بيع جزيرة مقابل 8 ملايين ليرة

أفادت صحيفة "زمان" التركية المعارضة بأن عضو مجلس بلدية اسطنبول، المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إسماعيل كارابيبر، طرح جزيرة للبيع على الإنترنت مقابل 8 مليون ليرة تركية.

وذكرت الصحيفة أن الجزيرة التي عرضها كارابيبر للبيع، توجد في وسط بحيرة سد كيليتش كايا في منطقة سوشهري في ولاية سيفاس التركية.

وكان كارابيبر اشترى الجزيرة بمشاركة 6 أشخاص، من خلال مناقصة طرحتها المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية الحكومية، في عام 2005.

وفي وقت لاحق، بدأ كارابيبر، في استخدام الجزيرة للأغراض الزراعية.

كارابيبر الذي يعيش في اسطنبول، حدد سعرا بقيمة 8 ملايين ليرة تركية (أكثر من مليون دولار) للجزيرة مع منزل عليها.

وقال كارابيبر إن الجزيرة منتجة بشكل كبير في مجال الزراعة، فهي تنتج بنجر السكر والحمص والشعير والبطاطس، مشيرا إلى أنها مناسبة لجميع الأغراض، بما في ذلك تربية الحيوانات، كما أنها تقع في مكان جميل جدا.

وأكد رجل الأعمال كارابيبر أن هناك من تواصل معهم بخصوص الجزيرة، لكنهم لم يتلقوا بعد العرض الذي يريدونه.

المصدر: صحيفة "زمان"