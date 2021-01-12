إيران تقترح تأسيس صندوق إستثماري مشترك مع العراق

اقترح وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، تأسيس صندوق مشترك مع العراق يتعلق بتصدير الخدمات الفنية والهندسية، وفقا لما ذكرته وكالة "فارس" اليوم الثلاثاء.

وأوضح الوزير أردكانيان، في الاجتماع التجاري في إطار أعمال اللجنة الاقتصادية الإيرانية - العراقية المشتركة المنعقدة في طهران اليوم، أن إيران مستعدة لتأسيس صندوق استثماري مشترك مع العراق في مجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية له.

وأشار إلى أن الصندوق سيساعد القطاع الخاص من البلدين للمشاركة في تنفيذ المشاريع.

من جهة ثانية أكد المسؤول أن ايران فيما يخص الطاقة والكهرباء والغاز والموارد المائية، على استعداد لتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع العراق، بالإضافة لإبرام اتفاقيات أخرى بغية تطوير التعاون البيني.

وأشار الوزير إلى سعي طهران وبغداد لتحقيق مستوى من التبادل التجاري يصل إلى أكثر من 20 مليار دولار سنويا، مشددا على ضرورة رفع القيود الجمركية والنقدية والمصرفية والشحن والنقل وفسح الطريق أمام مشاركة القطاع الخاص بهذا الاتجاه.

المصدر: فارس