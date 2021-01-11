انخفاض أسعار النفط بفعل تجدد مخاوف كورونا

تراجعت أسعار النفط اليوم، إذ تضررت جراء تجدد المخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود في ظل إجراءات العزل العام الصارمة الهادفة لمكافحة انتشار كورونا في أوروبا، وقيود جديدة في الصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.4 بالمئة إلى 55.21 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:58 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزلت دولارا لأدنى مستوى في الجلسة عند 54.99 دولار في وقت سابق.

فيما نزل خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة واحدا بالمئة إلى 51.72 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس لأعلى مستوياته في نحو عام يوم الجمعة الماضي.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجي السوق في مذكرة إن "النقاط الساخنة لكوفيد تشتعل مجددا في آسيا، في ظل خضوع 11 مليون شخص لإجراءات العزل العام في إقليم خبي الصيني، بجانب قدر من عدم اليقين بشأن سياسة مجلس الاحتياطي (الأمريكي) الاتحادي، مما أدى إلى بعض عمليات جني الأرباح".

من جهته قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى شركة "أواندا" إن "برنت يسجل أداء أقل من السوق، بعد أن كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن مستقبل السعودية بعد النفط، وبعدما رفع العراق تسعيره لمبيعات الخام إلى آسيا في فبراير شباط".

وكشف ولي العهد السعودي مؤخرا عن خطط لبناء مدينة خالية من الكربون في "نيوم"، وذلك في أول مشروع إنشائي كبير في منطقة الأعمال الرائدة التي يكلف إنشاؤها 500 مليار دولار وتستهدف تنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

المصدر: رويترز