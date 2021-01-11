البيتكوين تواصل انخفاضها

أظهرت بيانات بوابة "كوين ديسك" تواصل انخفاض عملة البيتكوين، وبلغت نسبة الانخفاض بعد افتتاح التداول 11.55%.

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وبلغ سعر العملة المشفرة بيتكوين حتى الساعة 06:43 بتوقيت موسكو، 33.951 ألف دولار، بنسبة انخفاض قدرها 11.06%.

يشار إلى أن بيتكوين بمثابة منظومة لامركزية للعملة المشفرة على أساس تقنية "بلوكتشاين"، والتي يمكن أن يقوم بتعدينها أي مستخدم مشارك في المنظومة، ويحتاج مثل هذا الأمر إلى انشاء كتل جديدة للمنظومة.

تم نشر فكرة المنظومة في نوفمبر 2008 من قبل مؤلف، وربما مجموعة من المؤلفين، تحت الاسم المستعار "ساتوشي ناكاموتو".

وبلغت شعبية البيتكوين ذروتها في السنوات الأخيرة. وأصدارات البيتكوين محدودة بشكل طبيعي، ومعظم عملات البيتكوين يجري تعدينها حاليا.

المصدر: iz.ru