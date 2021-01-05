البحرين.. انكماش الاقتصاد 6.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2020
Reuters Hamad I Mohammed
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أعلنت الحكومة البحرينية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد هبط 6.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2020.
وأشارت الحكومة إلى أن الاقتصاد سجل نموا بنسبة 1.4 بالمئة على أساس فصلي في نفس الفترة.
وقالت: "أداء الاقتصاد البحريني جاء متماشيا مع أداء الاقتصاد العالمي الذي بدأ في التعافي من الانكماش الذي شهده خلال الربعين السابقين من العام، نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية".
المصدر: "رويترز"