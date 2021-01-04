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هبوط النفط الأمريكي و"أوبك+" تؤجل البت في زيادة الإنتاج

مال وأعمال

هبوط النفط الأمريكي و
Reuters Jessica Lutz
حقول النفط الأمريكية - أرشيف
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تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في عدة أشهر بتعاملات متقلبة الاثنين، فيما أجلت مجموعة "أوبك+" البت في زيادة الإنتاج حتى غد الثلاثاء.

وأنهت عقود خام "برنت" القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 71 سنتا، أو 1.37%، لتسجل عند التسوية 51.09 دولار للبرميل، فيما هبطت عقود خام "القياس الأمريكي" غرب تكساس الوسيط 90 سنتا، أو 1.85%، لتسجل عند التسوية 47.62 دولار للبرميل.

من جهتهم، انقسم منتجو النفط في مجموعة "أوبك+"، بشأن زيادة إنتاج النفط في فبراير المقبل، مع خشية البعض من تأثير موجة جديدة من الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا، فيما أشارت روسيا وكازاخستان إلى أن "تعافي الطلب يبرر زيادة الإنتاج".

ودعمت التوترات في الشرق الأوسط أسعار النفط في وقت سابق اليوم، عقب احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج واستئناف طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى.

المصدر: "رويترز"

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