"غازبروم" تزيد توريدات الغاز إلى الصين

أعلنت شركة "غازبروم"، أنها زادت حجم توريدات الغاز الطبيعي الروسي إلى الصين، عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا"، بما يتوافق مع التزامات عام 2021.

وواوضحت الشركة أن هذا الحجم يزيد بمقدار الضعف، على حجم الالتزامات اليومية للربع الرابع من عام 2020، وهو أعلى بنسبة 220٪ من الحد الأدنى لإمدادات الوقود اليومية في الربع الأول من عام 2020.

ولضمان المستوى الجديد من الإمدادات، تم في العام الماضي وفقا للخطة، في حقل تشاياندسكي إعداد مرافق إنتاجية جديدة.

وتم توصيل أكثر من 100 بئر جديدة للغاز، وجرى توسيع سعة وطاقة وحدة معالجة الغاز المتكاملة الحالية (UKPG-3)، وإطلاق عمل وحدة معالجة الغاز (UPPG-2).

ووفقا للعقد مع الصين، تواصل الشركة الروسية العمل على زيادة تصدير الغاز الطبيعي إلى السوق الصينية - للوصول إلى ذروة تبلغ 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ضمن الإطار الزمني المنصوص عليه في الاتفاقية.

المصدر: نوفوستي