سعر "البيتكوين" يجدد الحد الأقصى التاريخي

تجاوزت قيمة العملة المشفرة الأكثر شيوعا في العالم "البيتكوين" مستوى 34 ألف دولار، مجددة بذلك الحد الأقصى التاريخي.

وتم في Binance، أكبر منصة تبادل للعملات المشفرة في العالم، اعتبارا من الساعة 08.30 بتوقيت موسكو، تحديد قيمة عملة "البيتكوين" عند 34102 دولار.

ووفقا لموقع CoinMarketCap، الذي يقوم بحساب متوسط ​​السعر لأكثر من 20 بورصة، اعتبارا من الساعة 08.31 بتوقيت موسكو، ارتفعت عملة "البيتكوين" بنسبة 16.56 بالمائة، لتصل إلى 34193 دولارا.

في 2 يناير، خلال يوم واحد، تجاوزت قيمة العملة المشفرة على التوالي ثلاث علامات - 30 و 31 و 32 ألف دولار.

في يوم 30 ديسمبر الماضي، سجلت عملة "البيتكوين"، مستويات قياسية أيضا حيث بلغت قيمتها 28579 دولارا خلال التداولات.

المصدر: نوفوستي