 
مباشر
عاجل
روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات بفيروس كورونا على أساس يومي منذ نحو أسبوعين

ارتفاع الذهب مع هبوط الدولار

مال وأعمال

ارتفاع الذهب مع هبوط الدولار
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pgot

صعدت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار، فيما تجاهل المستثمرون قرار زعيم الأغلبية الجمهورية بإرجاء اقتراع في مجلس الشيوخ الأمريكي على مدفوعات أكبر للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1881.62 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:48 بتوقيت غرينتش. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1886.20 دولار للأونصة.

وقال مايكل لانجفورد، المدير لدى "إير جايد" لاستشارات الشركات :"الدولار الضعيف يكفي لخلق زخم صعودي محدود لكي تبقى الثقة في الذهب".

ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة الناجمين على الأرجح عن إجراءات التحفيز الكبيرة التي يجري الكشف عنها للحد من تأثير الجائحة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا