ارتفاع الذهب مع هبوط الدولار

صعدت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار، فيما تجاهل المستثمرون قرار زعيم الأغلبية الجمهورية بإرجاء اقتراع في مجلس الشيوخ الأمريكي على مدفوعات أكبر للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1881.62 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:48 بتوقيت غرينتش. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1886.20 دولار للأونصة.

وقال مايكل لانجفورد، المدير لدى "إير جايد" لاستشارات الشركات :"الدولار الضعيف يكفي لخلق زخم صعودي محدود لكي تبقى الثقة في الذهب".

ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة الناجمين على الأرجح عن إجراءات التحفيز الكبيرة التي يجري الكشف عنها للحد من تأثير الجائحة.

المصدر: رويترز