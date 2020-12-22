ليبيا.. "الوفاق الوطني" تقرّ زيادة أجور القطاع العام 20%

أعلن متحدث حكومة الوفاق الوطني الليبية أن الحكومة وافقت على زيادة أجور القطاع العام 20%، لتعزز بذلك مصدرا رئيسيا لدخل الليبيين بعد تآكله بسبب التضخم.

وقال غالب الزقلعي المتحدث باسم رئيس وزراء حكومة الوفاق إن "القرار صدر خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء".

وأشار مصدر حكومي إلى أن "القرار يأتي تطبيقا لخطوة أقرتها حكومة موحدة في 2013، قبل أن تشكل الفصائل المتنازعة إدارات متنافسة في الشرق والغرب".

وأضاف: "القرار يشمل جميع القطاعات العامة الممولة من الخزينة العامة في أنحاء البلاد".

وأعلن البنك المركزي أن "إيرادات النفط والغاز من يناير إلى نوفمبر الماضي بلغت 2.409 مليار دينار ليبي (1.8 مليار دولار)، بينما بلغ الإنفاق على أجور القطاع العام 8.024 مليار دينار".

وعلقت المؤسسة الوطنية للنفط تحويل إيرادات النفط إلى البنك المركزي لحين إبرام اتفاق سياسي في إطار عملية تقودها الأمم المتحدة.

المصدر: "رويترز"