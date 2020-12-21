هبوط الأسهم الأوروبية مع تشديد قيود كورونا في بريطانيا

هبطت سوق الأسهم الأوروبية يوم الاثنين إثر الإعلان عن سلالة جديدة من فيروس كورونا، واتخاذ المزيد من إجراءات العزل العام الصارمة في إنجلترا وحظر دول كثيرة حركة السفر معها.

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وبعد أن أنهى الأسبوع الماضي على مكاسب، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.3 بالمئة في جلسة اليوم بعد أن فرضت المملكة المتحدة إغلاقا فعليا وتراجعت عن خطط لتخفيف القيود أثناء عطلة عيد الميلاد.

ودفع القلق من الضربة الجديدة للتعافي الاقتصادي المؤشر فايننشال تايمز للأسهم البريطانية للتراجع 1.7 بالمئة بالرغم من هبوط الجنيه الإسترليني، فيما انخفض المؤشر داكس الألماني 2.8 بالمئة.

كما هبط مؤشر أسهم شركات السفر والترفية 3.1 بالمئة في حين قاد مؤشر أسهم شركات النفط الكبرى الخسائر في أوروبا مع هبوطه 3.6 بالمئة بينما أثارت القيود الجديدة مخاوف من تضرر الطلب وهو ما أثر على أسعار الخام.

المصدر: رويترز