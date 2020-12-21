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الجنيه الإسترليني يهبط بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

مال وأعمال

الجنيه الإسترليني يهبط بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا
Reuters
صورة تعبيرية
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سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، اليوم الاثنين، انخفاضا بعد قرار عدد من الدول تعليق روابط النقل مع المملكة المتحدة بسبب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فقد تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.98% إلى 1.3255 دولار، كذلك سجلت العملة البريطانية هبوطا أمام اليورو حيث تراجعت بنسبة 1.36% إلى 1.0861 يورو.

كما انخفض مؤشر بورصة لندن للأوراق المالية FTSE 100، الذي يتم احتسابه على أساس أسهم 100 شركة، صباح اليوم بنسبة 1.51% إلى 6430 نقطة.

وأذكت سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا تسببت في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا مخاوف حيال بطء تعافي الاقتصاد البريطاني، وسط تشديد القيود في أوروبا.

المصدر: تاس

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