كشفت رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا عن خسائر قطاع السياحة الروسي في 2020 وذلك جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وقالت الرابطة إن مبيعات شركات السياحة الروسية ستنخفض في 2020 بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي، ويعني ذلك أن مبيعات الشركات الروسية الناشطة في قطاع السياحة ستتراجع بواقع 2.1 تريليون روبل (نحو 29 مليار دولار).

ويأتي ذلك على الرغم من أن روسيا صنفت ضمن المراتب الثلاث الأولى بين دول مجموعة العشرين من حيث تعافي حركة السياحة المحلية، وفقا لما ذكرته الرابطة.

وقالت الرابطة إن الهبوط كان من الممكن أن يكون أكبر نظرا لحجم الأزمة والغياب شبه الكامل للسياحة الوافدة والصادرة، لكن بسبب السياحة الداخلية وتدابير تحفيز الطلب تمت استعادة ما يصل إلى 1.6 تريليون روبل من المبيعات.

ويعد قطاع السياحة والطيران الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا، ووفقا لبيانات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة فإن خسارة صناعة السياحة العالمية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 بلغت 935 مليار دولار.

وأشارت المنظمة إلى أن السفر الدولي سينخفض بحلول نهاية العام 2020 بنسبة 70% - 75%، فيما ستبلغ خسائر قطاع الطيران نحو 1.1 تريليون دولار، ولفتت إلى أن ذلك سيؤدي إلى خسائر اقتصادية قدرها 2 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

المصدر: تاس