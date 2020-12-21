"إيني" الإيطالية تحصل على حصة الأغلبية في مشروع ضخم في الإمارات

وسعت شركة الطاقة الإيطالية "إيني" نطاق تواجدها في الإمارات بالحصول على حصة أغلبية في المنطقة البحرية رقم 3 وتشغيلها.

وأرست شركة "أدنوك" أنشطة التنقيب في أول منطقة بحرية ضمن الجولة الثانية من مزايدة أبوظبي التنافسية.

وستستحوذ "إيني" الإيطالية على حصة 70% من منطقة التنقيب البحرية 3، فيما ستمتلك "بي تي تي إي بي" التايلاندية الحصة المتبقية البالغة 30% ضمن الكونسورتيوم.

وتبلغ أقصى مدة لمرحلة التنقيب من الاتفاق تسع سنوات، مع إمكانية تمديدها إلى 35 عاما بناء على نجاح التنقيب.

المصدر: رويترز