بعد الاتفاق على حزمة تحفيز تاريخية في الولايات المتحدة.. أسعار الذهب تقفز

ارتفع الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياته في ستة أسابيع، مدعوما بأنباء عن أن قادة الكونغرس الأمريكي توصلوا لاتفاق بشأن حزمة مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 1900.57 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:12 بتوقيت غرينيتش، وذلك بعد ملامسته في وقت سابق أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر الماضي عند 1901.38 دولار للأونصة. في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1904.8 دولار للأونصة.

وتأتي الحزمة البالغة قيمتها 900 مليون دولار، والتي ستكون ثاني أكبر تحفيز اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة، في وقت تتسارع فيه الجائحة، إذ تجاوز معدل الإصابات في البلاد 214 ألف شخص يوميا.

وقال ستيفن إنز كبير محللي الأسواق العالمية لدى شركة "أكسي" للخدمات المالية: "الآن وهناك تحفيز مالي وراءنا، لدى الذهب ما يكفي من الزخم ليغلق على ما يزيد عن 1900 دولار بحلول نهاية العام، بل وربما يصعد إلى 1925 دولارا".

ومما قدم الدعم للذهب، تراجع الأسهم بعد أن اقترح وزير الصحة البريطاني استمرار تشديد القيود في لندن وجنوب شرق إنجلترا لبعض الوقت لمواجهة سلالة جديدة من فيروس كورونا.

المصدر: رويترز