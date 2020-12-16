انطلاق أول رحلة لطائرة "إيل-114" المحدثة

أعلنت مجموعة شركات "روستيخ" الحكومية عن تحقيق انجاز جديد في مجال الطيران المدني الروسي، وقالت إن طائرة الركاب الروسية الجديدة من طراز IL114-300 نفذت اليوم الأربعاء رحلتها الأولى.

وأقلعت طائرة الركاب الجديدة من مطار جوكوفسكي في مقاطعة موسكو، وقبل ذلك كانت الطائرة قد نفذت اختبارات على الأرض، منها اختبار السرعة.

والطائرة الجديدة عبارة عن نسخة محدثة من الطراز IL114، وهي طائرة ركاب من صناعة روسية بحتة ومصممة لتنفيذ الرحلات بين الأقاليم داخل روسيا بشكل أساسي، إذ يصل مداها إلى 1.9 ألف كيلومتر. وتتسع الطائرة لنحو 68 راكبا.

ومن الأمور اللافتة في الطائرة بأنه تم تزويدها بمحركات توربينية من صناعة روسية من طراز TV7-117ST-01.

ومن الميزات المهمة للطائرة الجديدة، قدرتها على استخدام مدارج قصيرة، وغير معبدة أو حتى جليدية، كما هو الحال في مناطق القطب الشمالي، كما يمكنها استخدام مطارات غير مجهزة تقنيا بشكل جيد.

المصدر: نوفوستي