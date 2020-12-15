بورصة إسطنبول تحقق رقما قياسيا جديدا

أفادت وكلة "الأناضول" التركية يوم الثلاثاء، بأن المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول BIST 100 حقق رقما قياسيا جديدا، خلال تعاملات الثلاثاء بواقع 1395.96 نقطة.

وسجل المؤشر زيادة بلغت 2.64 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق له ليرتفع إلى 1391.20 نقطة عند الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي.

ووصل إجمالي حجم التعاملات إلى 13.8 مليار ليرة تركية (حوالي 1.76 مليار دولار).

وصعد المؤشر خلال ساعات النهار ليصل إلى 1395.96 نقطة، مسجلا بذلك أعلى مستوى له في تاريخه.

وأفاد محللون بأن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على تركيا إثر شرائها واختبارها منظومة "إس 400" من روسيا جاء متماشيا مع التوقعات، حيث كان له تأثير محدود على الأسواق.

المصدر: "الأناضول"