تركيا توقع مذكرة تفاهم لتوريد الغاز إلى إقليم في أذربيجان

ذكرت مصادر لوكالة "نوفوستي" أن تركيا وأذربيجان ستوقعان اليوم مذكرة تفاهم بشأن إمدادات الغاز إلى إقليم ناخشيفان الأذربيجاني، الذي تفصله أراضي جمهورية أرمينيا عن أراضي أذربيجان.

وإقليم ناخشيفان ذات الحكم الذاتي محاط بأراضي أرمينيا وإيران، إلى جانب تركيا.

ويعتبر إقليم ناخشيفان الأذربيجاني، أكبر منطقة جغرافية في العالم، تابعة لدولة لا ترتبط بها بممر بري، لذلك فهو من أكثر أقاليم العالم تطبيقا لسياسات الاكتفاء الذاتي.

المصدر: نوفوستي