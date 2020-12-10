بورصتا دبي وأبوظبي تغلقان على صعود

أغلقت أسواق دبي وأبوظبي على ارتفاع، اليوم الخميس، وحققت مكاسب على مدار الأسبوع، مدعومة بالآمال حيال تعاف اقتصادي أسرع في ضوء التطورات على صعيد لقاحات كوفيد-19.

وارتفع مؤشر دبي الرئيسي 0.3 بالمئة، مدعوما بزيادة 1.5 بالمئة في "بنك دبي الإسلامي" و3.3 بالمئة في "الاتحاد العقارية". وصعد مؤشر دبي 5.3 بالمئة للأسبوع بأكمله.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر مرتفعا 0.6 بالمئة، حيث صعد سهم "بنك أبوظبي الأول"، أكبر بنوك الإمارات، 0.6 بالمئة، و"بنك أبوظبي التجاري" 1.8 بالمئة.

وتراجع المؤشر السعودي القياسي 0.2 بالمئة، إذ انخفض سهم مصرف "الراجحي" 0.5 بالمئة. وفقد المؤشر 0.4 بالمئة على مدى الأسبوع.

وخارج الخليج، فقد المؤشر المصري القيادي 0.3 بالمئة. ونزل سهم "السويدي إليكتريك" 2.6 بالمئة ومصر الجديدة للإسكان والتعمير حوالي خمسة بالمئة.

المصدر: رويترز