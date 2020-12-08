إيطاليا تدعم مصانع مصر بالملايين
Reuters
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قال مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية مارتينو ميلي، إنه جار العمل حاليا على مشروع منحة بـ3 ملايين يورو لتطوير عدد من المشروعات الإنتاجية في مصر.
وأوضح ميلي، على هامش زيارته لمدينة الروبيكي، أن المنحة تشمل مليون يورو لمدينة الروبيكي لدعم مشروع الـ100 مصنع لصناعات المنتجات النهائية للجلود، ومليون يورو لصناعة الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان، ومليون يورو لصناعة الأثاث بمدينة دمياط.
وكان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة المصرية قد نفذ مشروعا ضخما لصناعات الغزل والنسيج، داخل المنطقة الصناعية بالمدينة الصناعية الروبيكي.
المصدر: الأهرام