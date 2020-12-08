الكرملين يكشف صمام أمان الاقتصاد الروسي

اعتبر الكرملين أن مستوى الدين الحكومي الروسي والاحتياطيات الأجنبية من الذهب والنقد الأجنبي التي تملكها البلاد بأنهما عاملان يضمنان استقرار الاقتصاد الكلي في روسيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن "المستوى الحالي للدين الحكومي والاحتياطيات (الدولية) بحد ذاتها يعدان عاملين من العوامل التي تضمن استقرار الاقتصاد الكلي في روسيا".

ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فإن احتياطيات روسيا الأجنبية بلغت في 1 ديسمبر الجاري 582.676 مليار دولار، منها 133.670 مليار دولار احتياطيات الأصفر الرنان.

أما الدين العام لروسيا فمن المتوقع أن يصل في نهاية العام الجاري إلى 20.4 تريليون روبل (19.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي)، وفي 2021 مستوى 23.55 تريليون روبل (20.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي).

المصدر: نوفوستي + تاس