احتياطيات الصين الأجنبية تسجل أعلى مستوياتها

ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي بأكثر من المتوقع في نوفمبر الماضي لتسجل أعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات، فيما ساعد استمرار التعافي الاقتصادي للبلاد في دعم عملتها اليوان.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن احتياطيات النقد الأجنبي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ارتفعت بمقدار 50.51 مليار دولار في نوفمبر الماضي، لتصل إلى 3.178 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس عام 2016.

من جهتها، قالت الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي إن "الزيادة في احتياطيات الصين ترجع إلى هبوط الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى وارتفاع الأسهم العالمية والسندات".

وتراجع مؤشر الدولار أمام سلة من 6 عملات منافسة 2.3 % في نوفمبر الماضي، مع تحول المستثمرين إلى الأصول عالية المخاطر وسط أجواء تفاؤل بشأن تعاف عالمي أسرع مع إطلاق لقاحات "كوفيد – 19".

المصدر: "رويترز"