أزمة بنزين في منطقة بالسعودية.. والجهات المعنية تنجح في احتوائها

تحدثت وسائل إعلام عن حدوث أزمة بنزين في منطقة جازان بالسعودية، وذكرت صحيفة "سبق" أن الجهات المعنية نجحت في احتواء الأزمة.

وأوضحت الصحيفة السعودية، اليوم الخميس، أن الجهات المعنية تمكنت من احتواء الأزمة في منطقة جازان، خلال أقل من 24 ساعة، وأكدت أن العمل عاد في عدد كبير من محطات البنزين بالمنطقة، وعادت المحطات لاستقبال عملائها.

وأوضح عدد من أهالي المنطقة أن الانخفاض الذي شهدته المحطات، امتد لساعات، ثم بدأ الإمداد التدريجي يعود مباشرة، مما ساهم في حل المشكلة.

وكانت محطات منطقة جازان قد شهدت أمس، ازدحاما على خلفية معلومات مغلوطة وشائعات تفيد بانقطاع الإمداد كليا، في حين أن شركة "أرامكو" السعودية أكدت العمل على إعادة الإمداد بالتنسيق مع الجهات المختصة بناء على توجيه وزير الطاقة السعودي.

المصدر: سبق