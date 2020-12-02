موافقة بريطانيا على لقاح ضد كورونا تقفز بأسهم لندن وتمحو خسائر أوروبا

محت أسهم أوروبا خسائرها المبكرة لتغلق دون تغير يذكر يوم الأربعاء، بفضل قفزة تجاوزت 1% في المؤشر القيادي لبورصة لندن، بعد أن أصبحت بريطانيا أول بلد يوافق على لقاح "فايزر" و"بيونتك".

وتفوق المؤشر "فايننشال تايمز" 100 في لندن على معظم نظرائه في المنطقة، بعد أن قالت بريطانيا إن استخدام اللقاح سيبدأ الأسبوع القادم، وفي ظل تراجع حاد للجنيه الاسترليني بفعل الضبابية التي تكتنف اتفاق تجارة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأغلق المؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" دون تغير يذكر، وكانت أسهم ريو تينتو وبي.إتش.بي وإتش.إس.بي.سي في لندن من أكبر العوامل الإيجابية.

وقفز سهم "بيونتك" المدرجة في فرانكفورت 4%، بينما تراجع المؤشر القياسي الألماني داكس 0.5 بالمئة، في أداء أقل من معظم أسواق المنطقة الأخرى.

وتعتزم ألمانيا تمديد القيود المفروضة على المطاعم والفنادق إلى العاشر من يناير، حسبما ذكرته اليوم مصادر مطلعة على النقاشات الدائرة بين الحكومة الاتحادية و16 ولاية.

وقال بيرت كولين، كبير إقتصاديي منطقة اليورو في آي.إن.جي، "تمديد القيود سيمد في أجل الضرر الواقع على النشاط الاقتصادي.. هذا يعني أن تؤثر فترة أطول من النشاط الضعيف على عوامل مثل البطالة والدخل والإفلاسات، وتفضي في النهاية إلى تعاف يستغرق وقتا أطول".

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم تراجع البطالة بمنطقة اليورو في أكتوبر في ظل استمرار تعافي الاقتصادي قبل أن تضرب الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19.

وأغلقت الأسهم الإسبانية مرتفعة واحدا بالمئة قرب مستويات لم تشهدها منذ أوائل مارس.

المصدر: رويترز