الصين تطيح بالولايات المتحدة في مجال تكرير النفط

كشفت بيانات عن أن الصين أزاحت الولايات المتحدة من صدارة سوق تكرير النفط العالمية، ويأتي ذلك في وقت تراهن فيه بكين على البنزين ووقود الديزل.

ووفقا لبيانات حكومية رسمية في الصين فقد زاد تكرير النفط في البلاد في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 14.09 مليون برميل يوميا، فيما بلغ في الولايات المتحدة في شهر سبتمبر الماضي 13.5 مليون برميل.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن الصين لا تعتزم الوقوف عند هذا المستوى، إذ تخطط لافتتاح مصفاتين نفطيتين جديدتين بحلول نهاية العام القادم، وبحسب تقرير صدر عن وكالة الطاقة الدولية فأن الافتتاح كان متوقعا أن يحدث في 2023.

كما تعتزم الصين بناء 4 مصانع تكرير جديدة بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون برميل يوميا، وتسعى بكين لتلبية الطلب المتزايد على البنزين ووقود الديزل.

وتراجع الطلب العالمي على الوقود في العالم خلال العام الجاري بسبب وباء فيروس كورونا، ما أثر على إنتاج النفط وتكريره في مختلف دول العالم.

المصدر: نوفوستي