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ثاني أكبر شركة تأمين في أوروبا تعتزم بيع عملياتها بالخليج

مال وأعمال

ثاني أكبر شركة تأمين في أوروبا تعتزم بيع عملياتها بالخليج
Axa
شعار شركة أكسا
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قالت أكسا، ثاني أكبر شركة تأمين في أوروبا، اليوم الاثنين، إنها اتفقت على بيع عملياتها للتأمين في منطقة الخليج إلى مجموعة "الخليج للتأمين" مقابل 269 مليون دولار.

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وصرح توماس بوبرل، الرئيس التنفيذي لأكسا بأن "هذه العملية تمثل خطوة أخرى في رحلة أكسا المستمرة صوب التبسيط".

وقالت الشركة في بيان إنها تتوقع إكمال الصفقة بحلول الربع الثالث من العام المقبل.

واتفقت أكسا في فبراير مع شركة التأمين النمساوية "يونيكا" على بيع عملياتها في بولندا وجمهوريتي التشيك وسلوفاكيا مقابل مليار يورو (1.20 مليار دولار).

وتخرج الشركة من الأسواق التي تفتقر فيها إلى الحجم المناسب، في إطار عملية إعادة هيكلة كبيرة للتكيف مع انخفاض أسعار الفائدة.

المصدر: رويترز

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