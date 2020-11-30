الذهب على مسار أسوأ أداء شهري في 4 سنوات

انخفض سعر الذهب اليوم ويمضي على مسار تسجيل أسوأ أداء شهري في 4 سنوات، إذ حفز تفاؤل بشأن انتعاش اقتصادي مدفوع بنجاح اللقاح ضد كورونا، المستثمرين على شراء أصول تقليدية عالية المخاطر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية نحو واحد بالمئة إلى 1771.22 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينيتش، ليهبط 5.7 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري، في أكبر تراجع منذ نوفمبر 2016.

فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1775 دولارا للأونصة.

وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين لدى "سي إم سي ماركتس" للأسواق: "التفاؤل النابع من اللقاح بشأن تعاف اقتصادي يقوض فعليا جاذبية استثمارات الملاذ الآمن مثل الذهب"، مضيفا أن انخفاض سعر المعدن الأصفر دون 1800 دولار حافز آخر لعمليات البيع.

كذلك تعززت المعنويات إذ أظهرت بيانات أن أنشطة المصانع في الصين سجلت نموا بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، في نوفمبر الجاري.

ويترقب المستثمرون الآن شهادة يدلي بها جيروم باول، محافظ مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، أمام الكونغرس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 2.9 بالمئة إلى 22.03 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 959.13 دولار للأونصة، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2420.36 دولار للأونصة.

المصدر: رويترز