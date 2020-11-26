روسيا.. افتتاح خط جديد لإنتاج لقاح ضد كورونا

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، اليوم الخميس، في مدينة براتسك بمقاطعة أيركوتسك الروسية خط إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس الروسي خلال مراسم الافتتاح: "أرحب بكم، وخاصة في هذه المناسبة الجيدة، حيث يتم افتتاح خط إنتاج حديث في إحدى منشآت شركة "فارماسيتينز" وتحديدا في منشأة "براتخيم سيتينز" في مقاطعة أيركوتسك لصناعة العقاقير".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن بناء قدرات الصناعة الدوائية الوطنية أمر حيوي ومهم للبلاد وللمواطنين، وخاصة في الوقت الراهن، وشكر بوتين كل من شارك في تنفيذ هذا المشروع الكبير.

وشدد الرئيس على أن "الناس بحاجة إلى هذه الأدوية وهم بحاجة إليها يوميا"، معربا عن تقديره للشركة الروسية لدورها في احلال الأدوية المستورة بأخرى وطنية. وأكد، أن الحكومة الروسية ستواصل دعم صناعة الأدوية عالية التقنية داخل روسيا.

وقال الرئيس الروسي، إن "تطوير مثل هذه الصناعات عالية التقنية يعني وظائف جديدة، ويعني الطلب على التقنيات الواعدة، وتعزيز مكانة روسيا، ونقاط النمو في مقاطعات روسيا، وبالطبع سنستمر في تقديم الدعم لمثل هذه المشاريع".

وأكد على ضرورة الاستمرار في توفير الظروف المريحة والمستقرة لقطاع الأعمال والمستثمرين الذين ينشطون في مجال صناعة الأدوية.

وفي شهر أغسطس الماضي، تم تسجيل في روسيا أول لقاح في العالم ضد كورونا، وهو لقاح "سبوتنيك V"، الذي طوره مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ويتم إنتاجه بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

المصدر: نوفوستي