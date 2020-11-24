ارتفاع مؤشر داو جونز 340 نقطة

سجل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعا بـ340 نقطة أو 1.1٪ ، فيما ارتفع مؤشرا S&P 500 وناسداك للتكنولوجيا 0.8٪ و0.4٪ تباعا.

وذكرت مجلة "فوربس" أن هذا الارتفاع جاء بعد إعلان المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أنه اختار رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين لترأس وزارة الخزانة.

ولمس المتعاملون في ذلك أن الإدارة الجديدة قد تكون على استعداد لتنسيق الشؤون المالية والنقدية بشكل وثيق مع السياسة المالية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي.

المصدر: "فوربس"